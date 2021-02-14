В Петербурге задержали мужчину, который прокатил на капоте BMW полицейского

Полицейский оказался на капоте авто. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полицейский оказался на капоте авто. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали мужчину, который прокатил на капоте своего автомобиля сотрудника полиции. Как сообщили в Следственном комитете, в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело (применение насилия в отношении представителя).

Инцидент произошел вечером 11 февраля у дому №133 на проспекте Энгельса. Между несколькими мужчинами произошел конфликт. Местные жители вызвали полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели, как участник конфликта пытается скрыться на своём BMW. Сотрудник полиции попытался его остановить. Однако нарушитель прокатил полицейского на капоте около 100 метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала вечером в понедельник, 18 января, по Невскому проспекту в Центральном районе Северной столицы молодой человек прокатился на капоте «ВАЗ» в одних шортах и с бутылкой в руке, изображая свадебную куклу.