Житель Петербурга прокатился обнаженным на капоте «Жигулей», подражая свадебной кукле

Инцидент произошел 18 января, а уже 20 все участники были задержаны. Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Инцидент произошел 18 января, а уже 20 все участники были задержаны. Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Вечером в понедельник, 18 января, по Невскому проспекту в Центральном районе Северной столицы молодой человек прокатился на капоте «ВАЗ» в одних шортах и с бутылкой в руке, изображая свадебную куклу.

Участники «акции», не желая нести ответственность за свои действия, сняли с машины передний госномер, чтобы помешать правоохранителям установить их личности и принадлежность автомобиля. Видеозапись с петербуржцем на капоте «Жигулей» оказалась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте» на следующий день и привлекла внимание полиции.

Стражам правопорядка оперативно удалось выяснить, что за рулем «копейки» тогда находился некий безработный 19-летний Эмкин. В отношении водителя составлено несколько протоколов за нарушения ПДД — перевозка людей не по правилам, неработающие фары, неправильно установленные госномера. Кроме того, полицейские усомнились в их подлинности и изъяли до окончания разбирательства.

«Куклой» на капоте оказался 20-летний Акмал, безработный житель Кудрово. Его задержали на выходе из дома и также доставили в полицию Центрального района. Ночь мужчина провел в отделе полиции, теперь его ждет суд за мелкое хулиганство.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дворцовой площади мужчина решил «покорить» новогоднюю ель.