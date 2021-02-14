Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

Британский принц Гарри и Меган Маркл ждут пополнения в королевской семье. У пары в скором времени родится второй ребенок.

Об этом стало известно в воскресенье, 14 февраля. Как сообщает агентство PA со ссылкой на представителя семьи, принца Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка. Пол будущего малыша остался в секрете.

Напомним, что первого ребенка семьи зовут Арчи. Он готовится стать старшим в семье, а сама королевская пара пребывает в радости.

В настоящее время принц Гарри и Меган Маркл проживают в Санта-Барбаре в штате Калифорния на берегу Тихого океана. Их первый малыш появился на свет 6 мая 2019 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что Меган Маркл потеряла второго ребенка в июле. У девушки случился выкидыш после того, как она почувствовала резкую боль. Сам принц Гарри был очень расстроен потерей ребенка.