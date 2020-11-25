Меган Маркл потеряла второго ребенка в июле

Супруга британского принца Гарри актриса Меган Маркл рассказала о том, что потеряла своего ребенка в июле.

Об этом актриса поделилась с изданием The New York Times, рассказав, как переживала выкидыш второго ребенка. По словам Меган Маркл, тот день в июле начался также как и все другие. Девушка почувствовала резкую боль в животе во время смены подгузника первому малышу.

«Я упала на пол, сжимая его в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих — веселая мелодия, которая резко контрастировала с моим ощущением: что-то пошло не так. Я знала, сжимая в руках своего первенца, что теряю второго ребенка», — сообщила Маркл.

Также Меган Маркл поделилась переживаниями принца Гарри, который был очень сильно расстроен, сидя у больничной койки.

«Сердце моего мужа разбивается на кусочки. Пока он пытается удержать воедино кусочки моего, я поняла, что единственный способ начать залечивать эту рану, это спросить: «Ты в порядке?», — добавила Маркл.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что Меган Маркл сбежала от своего мужа из-за выборов в США.