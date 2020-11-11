Меган Маркл сбежала от мужа из-за выборов президента США

Супруги поссорились и Маркл уехала в Мексику.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл поссорились, о чем сообщили инсайдеры в разговоре с изданием New Idea.

По предварительным данным, причиной для конфликта стала политика. Принц Гарри, как представитель королевской семьи, не имеет право высказываться о выборах в США. При этом Маркл имеет активную гражданскую позицию и с удовольствием агитировала за Джо Байдена. Это не очень понравилось принцу, который раскритиковал супругу. Она, в свою очередь, осталась недовольна поведением принца Гарри.

Принцу Гарри также не нравится, что он не может посещать своих родных. После этого Маркл обиделась и уехала в Мексику.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меган Маркл заподозрили в сокрытии второй беременности. Инсайдеры уже успели узнать срок беременности и пол ребенка.