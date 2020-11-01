Меган Маркл заподозрили в сокрытии второй беременности

Меган Маркл заподозрили в сокрытии второй беременности
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Группа "Меган Маркл" / ВК

Герцогиня Сассекская Меган Маркл дала повод для слухов о ее второй беременности. Инсайдеры уже успели узнать срок беременности и пол ребенка.

Американский журнал Star разместил на обложке нового выпуска фотографию супруги принца Гарри и подпись: «Меган на шестом месяце беременности». В статье журналисты ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что супруги ждут девочку.

По утверждению инсайдера, королевская пара надеется сохранить беременность в тайне, поскольку не хочет ажиотажа в прессе. В то время как Маркл носит свободную одежду, Гарри якобы готовится ненадолго вернуться домой, чтобы лично сообщить королеве Елизавете II о новой правнучке.

Таблоид Daily Star пишет, что британские букмекеры уже оценивают вероятность объявления о беременности в ближайшие месяцы и появления ребенка на свет в 2021 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Меган Маркл может стать президентом США.

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