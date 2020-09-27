Меган Маркл может стать президентом США

Американская актриса и супруга британского принца Гарри — Меган Маркл — собирается принять участие в президентской гонке в США через 4 года.

Как сообщает Vanity Fair, ссылаясь на источника из окружения Маркл, именно ради того, чтобы актриса смогла баллотироваться в президенты, супружеская пара отказалась от всех королевских обязанностей и перебралась в Штаты из Великобритании, а также то, что Маркл не отказалась от американского гражданства при переезде в Соединенное Королевство. На это намекает и агитационный ролик, в котором Сассекские призвали граждан отдать свой голос на выборах, чтобы в стране произошли перемены.

Однако есть и те, кто не соглашаются с этими слухами. Бывшие коллеги герцогини Сассекской сомневаются, что Меган захочет пойти в большую политику.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Меган Маркл и Гарри поссорились в ресторане.