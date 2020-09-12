Меган Маркл и Гарри поссорились в ресторане

Очевидцы рассказывают, что принц расстроился из-за конфликта.
Меган Маркл и принц Гарри ужинали в одном из ресторанов Санта-Барбары, когда вдруг произошла ссора. Об этом пишет «Экспресс газета». Что стало причиной инцидента – непонятно. Известно лишь, что они выясняли отношения, после чего Маркл наслаждалась бокалом вина, а принц выглядел очень расстроенным.
«На нем не было лица»,
— добавили очевидцы.
Напоминаем, что супруги начали новую жизнь, без участия королевской семьи. Сейчас они заключили контракт с сервисом Netflix, чтобы создавать фильмы, детские программы и постановки.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Netflix ответил на слухи о съемках Меган Маркл в кино. Гарри и Меган, у которых не так уж и давно появился ребенок, пояснили это тем, что хотят создавать вдохновляющий контент для родителей.