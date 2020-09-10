Netflix ответил на слухи о съемках Меган Маркл в кино

Netflix ответил на слухи о съемках Меган Маркл в кино
Меган Маркл не вернется к актерской карьере. Фото: кадр из телесериала "Форс-мажоры".

Глава компании Netflix Рид Хастингс отреагировал на гуляющую по Сети информацию о том, что Меган Маркл вскоре вернется в киноиндустрию. По его словам, это действительно так, вот только возвращение Маркл состоится не в роли актрисы, а в роли продюсера.

В первых числах сентября Принц Гарри и Меган Маркл заключили с Netflix многолетний контракт на производство документальных и художественных фильмов, телешоу и детских передач. Об этом сообщала газета New York Times.

Гарри и Меган, у которых не так уж и давно появился ребенок, пояснили это тем, что хотят создавать вдохновляющий контент для родителей.

После этого появились слухи, что Меган Маркл может вернуться к актерской карьере. Однако, как сообщает Etcanada, гендиректор компании заявил, что супружеская пара будет с ними сотрудничать только в качестве продюсеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прислуга Меган Маркл высмеивает ее «королевские» манеры.

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