Прислуга Меган Маркл высмеивает ее «королевские» манеры

Меган Маркл и принц Гарри живут в особняке в Санта-Барбаре. Фото: Группа "Меган Маркл" / ВК

Меган Маркл и принц Гарри живут в особняке в Санта-Барбаре. Фото: Группа "Меган Маркл" / ВК

Слуги в новом особняке бывших герцога и герцогини Сассекских принца Гарри и Меган Маркл высмеивают хозяйку дома за ее британский акцент.

Как сообщает издание Express, слуги жены британского принца подшучивают над ее «королевскими» манерами за ее спиной. Они не могут сдержать улыбки, когда Меган Маркл пародирует британский акцент, пытаясь быть похожей на коренную англичанку.

Тут стоит напомнить, что она родилась и прожила большую часть жизни в Лос-Анджелесе. Ее отец из Ирдандии, а мать — афроамериканка. Слуги начали передразнивать, как бывшая герцогиня растягивает гласные на британский манер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Меган Маркл может заработать $50 млн за съемки в кино. Она собирается потратить солидное вознаграждение за съемки на оплату роскошного дома, который семейная пара купила в Санта-Барбаре в Калифорнии за 10 миллионов долларов