Меган Маркл может заработать $50 млн за съемки в кино

Меган Маркл может заработать $50 млн за съемки в кино
Меган Маркл намерена вернуться в большое кино. Фото: кадр из телесериала "Форс-мажоры".

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл планирует грандиозное возвращение в большое кино. За съемки она просит гонорар в размере 50 миллионов долларов.

Как сообщает Mirror, герцогиня Сассекская собирается потратить солидное вознаграждение за съемки на оплату роскошного дома, который семейная пара купила в Санта-Барбаре в Калифорнии за 10 миллионов долларов. Кроме того, на Сассексах висит долг в три миллиона долларов за ремонт Фрогмор-коттеджа в Виндзоре — загородной резиденции членов королевской семьи.

Режиссер Пол Фиг, которому ранее уже довелось работать с монаршей особой, заявляет, что многие кинокомпании с радостью включат Маркл в актерский состав своих фильмов. Впрочем и сам режиссер заявил, что уже готов снять герцогиню в своей ленте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что личные фотографии принца Гарри и Меган Маркл попали в руки российского хакера.

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