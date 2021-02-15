В Санкт-Петербурге выявили 1093 новых случая заражения COVID-19

В Санкт-Петербурге выявили 1093 новых случая заражения COVID-19
В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1093 человека.

Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 356 154 горожан. Сейчас в городе насчитывается 74 481 активный больной. Стоит отметить, что выздоровели уже 269 203 переболевших пациента, в том числе 1497 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди российских регионов стала Москва, где заболели еще 1818 человек. На втором месте Северная столице, а на третьем месте оказалась Московская область с 801 случаем. В Ленинградской области в статистику вошел 191 новый случай заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что британский штамм коронавируса назвали опасным для детей и подростков.

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