Судебные приставы заставили туроператора заплатить за испорченный отдых в Турции

В Петербурге судебные приставы взыскали в пользу туриста компенсацию за испорченный отдых на турецком курорте. Мужчине обещали пятизвездочный отель, но в итоге его поселили в гостиницу без полотенец и туалетной бумаги.

Как сообщили в пресс-службе городского управления ФССП, россиянин отдыхал в турецкой Анталье в течение 10 дней летом 2019 года. Мужчина бронировал номер в пятизвездочном отеле по системе «Все включено». Но по прибытии оказалось, что в номере нет полотенец, туалетной бумаги, из розеток торчали провода, душевая кабина была поражена грибком, а мебель была в плачевном состоянии. Электрические устройства в номере не работали, питьевую воду не приносили. Более того, туриста кормили яичницей со скорлупой, испорченными овощами и курицей с перьями, а в один день его и вовсе оставили без ужина.

Вскоре стало понятно, что причиной неурядиц было отсутствие сертификации у отеля. Ни администрация отеля, ни представители туроператора не помогли туристу с переселением в другой отель.

По возвращении с отдыха мужчина обратился в суд и добился выплаты компенсации в размере почти 100 тысяч рублей.

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