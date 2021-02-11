Соседи по коммуналке на Васильевском острове накопили долг в 300 тысяч рублей за квартплату

Судебные приставы принудительно списали с жителей коммунальной квартиры на Васильевском острове крупный долг по квартплате.

Как сообщили в городском главке ФССП, соседи по коммунальной квартире на 10-й линии Васильевского острова накопили долг в размере 300 тысяч рублей перед коммунальной службой, обслуживающей дом. Добровольно решить проблему с оплатой не удалось, в результате коммунальная служба обратилась в суд, который решил взыскать денежные средства.

В итоге сумму списали с банковских счетов должников, исполнительные производства окончили фактическим исполнением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец оплатил 250 тысяч рублей долга по алиментам ради новой работы. Он постоянно менял работу, работая по два месяца в одной фирме и не уведомляя об этом судебного пристава.