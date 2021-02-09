Петербуржец оплатил 250 тысяч рублей долга по алиментам ради новой работы

В Петербурге 32-летний мужчина выплатил крупный долг по алиментам своей дочери, чтобы у него не отобрали водительские права и он мог устроиться на работу.

Как сообщили в городском главке ФССП, с 2017 года мужчина должен был отдавать четверть зарплаты в пользу своей восьмилетней дочери. Петербуржец постоянно менял работу, работая по два месяца в одной фирме и не уведомляя об этом судебного пристава. В итоге «трудолюбивый» гражданин накопил долг в размере 250 тысяч рублей. При этом сам он далеко не бедствовал. Недавно он купил новый автомобиль.

По заявлению бывшей супруги должнику запретили выезжать за границу и отобрали права на управление автомобилем. В итоге мужчина оплатил долг. Как оказалось, мужчина снова нашел работу водителем и ему срочно понадобились права.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца наказали исправительными работами за долги по алиментам.