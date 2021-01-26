Петербуржца наказали исправительными работами долги по алиментам

В Петербурге местный житель получил судебный приговор за неуплату средств на содержание 11-летней дочери. Ближайшие полгода он будет отрабатывать уголовное наказание.

Как сообщила пресс-служба городского главка ФССП, судебные приставы завели исполнительное производство о взыскании с 31-летнего мужчины алиментов в пользу его ребенка. Петербуржец накопил задолженность в размере 100 тысяч рублей, в связи с чем его подвергли административному наказанию. Однако даже после этого он не пытался трудоустроиться.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. В итоге Невский районный суд приговорил подсудимого к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге более 2600 водителям запретили садиться за руль из-за долгов по алиментам.