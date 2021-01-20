В Петербурге более 2600 водителям запретили садиться за руль из-за долгов по алиментам

В Петербурге более 2600 водителям запретили садиться за руль из-за долгов по алиментам
Сейчас за руль не могут сесть почти 3 тыс. водителей, накопивших долги. Фото: pixabay

Судебные приставы за 2020 год взыскали более 68 млн рублей с петербургских автомобилистов, которые накопили долги по алиментам перед детьми.

Как сообщает пресс-служба городского управления ФССП, десятки миллионов рублей перечислены приставами в пользу взыскателей с помощью ограничений, применяемых в отношении должников с автомобилями. Большая часть случаев связана с алиментами.

Речь идет о мере временного ограничения должников в специальном праве на управление автомобилем. Сейчас за руль не могут сесть почти 3 тыс. водителей, накопивших долги. Более 2,6 тыс. запретов коснулись злостных неплательщиков алиментов.

Всего автомобилисты Петербурга отдали взыскателям более 73 млн рублей после того, как им запретили садиться за руль. Из них более 68 млн рублей перечислено в пользу несовершеннолетних детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд отправил в колонию 30 петербуржцев за неуплату алиментов.

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