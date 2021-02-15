Съемки «Дома-2» не возобновили из-за споров о цене шоу

Ожидалось, что шоу вернется на экраны в середине февраля.
Стало известно, по какой причине телешоу «Дом-2» до сих пор не вернулось на экраны. Об этом сообщает сегодня, 15 февраля, издание «СтарХит».
Телезрители ожидали, что увидят новые выпуски уже в середине месяца, но процесс съемок до сих пор не начался. Источник уверяет, что все дело в контракте – телеканалы не могут договориться о цене.
«Торговаться и считать можно долго, так что пока непонятно. Параллельно никакие другие каналы больше не рассматриваются, так как есть договоренность, и все надеются прийти к общему знаменателю»,
— заявил аноним.
Известно, что ТНТ и СТС Love не могут договориться, сколько будет стоить один выпуск реалити-шоу.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы изменения и ведущие проекта «Дом-2» после перехода на СТС Love. Ведущими проекта останутся Ольга Бузова и Ксения Бородина.