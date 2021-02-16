Суд зарегистрировал дело бизнесмена Пшеничного и экс-инженера «Адмиралтейских верфей», обвиняемых в мошенничестве на 369 млн рублей.

Кировский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении покойного директора гендиректор АО «НовИТ ПРО» Валерия Пшеничного и бывшего инженера АО «Адмиралтейские верфи» Глеба Емельченкова.
Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, обвинение полагает, что Пшеничный, Емельченков и гендиректор АО «НовИТ ПРО» Андрей Петров создали ОПГ и похитили государственные средства, которые были выделены Минобороны на проектирование подводной лодки «Варшавянка». Всего было похищено не менее 368 млн 229 тыс. рублей.
К производству уголовное дело пока не принято.
Напомним, что Валерий Пшеничный был найден мертвым в камере СИЗО-4. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из России сбежал сын погибшего в СИЗО предпринимателя Пшеничного.