Мужчина вернулся домой и загадочно пропал

Полиция Сан-Франциско расследует загадочный случай исчезновения человека. Мужчина исчез после того, как зашел в свою квартиру.

Об этом стало известно во вторник, 16 февраля. Как сообщает издание Mission Local, 50-летний местный житель Кристофер Войтель пропал 9 февраля. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина вернулся домой и больше не покидал квартиру. Больше он не попадал в объективы камер.

На данный момент полиция занимается поисками пропавшего, а родственники мужчины уже наняли частного детектива. В квартире ничего подозрительного обнаружить не удалось, дверь была заперта на замок.

Отмечается, что перед исчезновением мужчина вел себя крайне странно. Он писал в социальных сетях о побеге в горы, а также жаловался на отсутствие безопасности. Последние годы Кристофер Войтель не работал и страдал от депрессии.

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