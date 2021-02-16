На Васильевском острове почти 30 домов остались без отопления

На Васильевском острове почти 30 домов остались без отопления
Жители остались без тепла в домах. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

На Васильевском острове в Петербурге почти 30 зданий остались без отопления. Причиной этого стали ремонтные работы на тепловых сетях.

Об этом стало известно во вторник, 16 февраля. Как сообщили в пресс-службе администрации района, работы ведутся с 16:20 у дома №97 на 16-й линии Васильевского острова. зАвершить их планируют в 00:20.

Из-за ремонта был временно отключен теплопровод диаметром 200 миллиметров. В зоне работ находятся 28 зданий, из которых 14 это жилые дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об отключении газа в Петро-Славянке. В результате взрыва под вынужденное отключение попали 73 частных дома.

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Василеостровский район новости СПб отключение отопления


 

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