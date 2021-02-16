Муцениеце исполнила танец живота в нижнем белье

Актриса Агата Муцениеце в компании подруги исполнила эротический танец, оголив живот и показав нижнее белье.

Роликом звезда поделилась на своей в своем Instagram-аккаунте. На записи Муцениеце и ее подруга Ирина Безряднова оголяются для исполнения танца живота под новый рэп-хит «Талия». 31-летняя мама двоих детей продемонстрировала прокачанный пресс и осиную талию.

Кроме того, в ролике оказался виден бюстгальтер актрисы. Однако неожиданно в кадр «ворвалась» подушка, и видео останавилось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Муцениеце пришла на съемки детского «Голоса» в платье с глубоким декольте.