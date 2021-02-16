Два автомобиля протаранили дорожное ограждение у «Гражданского проспекта»

У станции метро «Гражданский проспект» среди ночи произошло ДТП с участием двух машин. Легковушки протаранили дорожное ограждение.

Авария случилась в ночь на среду, 17 февраля. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На опубликованных кадрах видно, что легковые автомобили влетели в дорожное ограждение. Машины стоят совсем рядом.

«Решили, что забор здесь не нужен», — написал автор записи.

Водители могли не справиться с управлением из-за скользкой дороги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об аварии у станции метро «Академическая», которая стала причиной пробки. Разъехаться не смогли автомобиль такси и легковушка.