Два автомобиля протаранили дорожное ограждение у «Гражданского проспекта»

Два автомобиля протаранили дорожное ограждение у &#171;Гражданского проспекта&#187;
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

У станции метро «Гражданский проспект» среди ночи произошло ДТП с участием двух машин. Легковушки протаранили дорожное ограждение.

Авария случилась в ночь на среду, 17 февраля. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На опубликованных кадрах видно, что легковые автомобили влетели в дорожное ограждение. Машины стоят совсем рядом.

«Решили, что забор здесь не нужен», — написал автор записи.

Водители могли не справиться с управлением из-за скользкой дороги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об аварии у станции метро «Академическая», которая стала причиной пробки. Разъехаться не смогли автомобиль такси и легковушка.

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