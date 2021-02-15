У «Академической» авария, из-за которой собралась серьезная пробка

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Машины мешают проезду трамваев и других участников движения.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 15 февраля, произошла авария, которая стала причиной пробки. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось у станции метро «Академическая». Там столкнулся автомобиль такси с легковушкой. В результате встали трамваи, а также другие участники дорожного движения. На перекрестке образовалась серьезная пробка, пишут свидетели инцидента.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иномарка сбила женщину, переходившую дорогу по «зебре» на Коломяжском. По словам очевидцев, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу к ТЦ Ситимолл, когда на нее наехал автомобиль марки Volkswagen Polo.