Петербуржец устроил поножовщину на парковке

В Петербурге сотрудники полиции разыскивают водителя Mitsubishi Lancer, устроившего поножовщину на парковке.

Инцидент произошёл 16 февраля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась женщина после того, как увидела мужчину в крови. Пострадавший сказал, что его избили. Он был в состоянии алкогольного опьянения. За ним приехала скорая, его увезли в больницу. Оказалось, что его избили и ранили ножом в левую подвздошную область. Состояние пострадавшего оценивается, как тяжелое.

По его словам, он поругался из-за парковочного места с водителем Mitsubishi Lancer, а он достал нож и ударил его. Сейчас его разыскивает полиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в магазине на проспекте Мечникова.