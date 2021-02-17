Петербургские депутаты устроят себе длинные выходные

Петербургские депутаты устроят себе длинные выходные
Заседание Законодательного собрания Петербурга. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге депутаты Законодательного собрания отметят февральский праздник и устроят себе длинные выходные.

Такое решение было принято на заседании в Мариинском дворце в среду, 17 февраля. Депутаты решили отменить заседание, которое выпадает в этом месяце на 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Напомним, что в этом году рабочий день 22 февраля переносится на субботу, 20 февраля. Таким образом, страна будет отдыхать с 21 по 23 февраля включительно.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургские депутаты не стали 17 февраля рассматривать законопроект, который мог бы снять запреты и ограничения на проведение митингов в Петербурге.

С таким предложением выступил руководитель фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Он отметил, что изменения продиктованы последними событиями, когда в Петербурге прошли незаконные акции. По мнению Вишневского, ограничения приводят к жестоким задержаниям горожан.

Депутат предложил разрешить проводить митинги на Дворцовой и Исаакиевских площадях, а также на Невском проспекте. Инициативу поддержали только 11 человек, рассматривать ее не стали.

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