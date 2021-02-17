Наталия Путиловская станет новой главой комитета по образованию Петербурга

Вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина представила коллективу нового председателя комитета по образованию. Главой ведомства станет Наталия Путиловская.

Об этом стало известно в среду, 17 февраля. Как сообщает пресс-служба комитета, Наталия Путиловская займет должность главы, покинув пост заместителя председателя Колпинского района.

Напомним, что чиновник уже работала в данном комитете. 10 лет назад женщина занимала пост первого заместителя председателя.

Комитет по образованию Петербурга с июля прошлого года работает без председателя. Ранее эту должность занимала Жанна Воробьева в течение 8 лет. Ведомство работало под предводительством заместителя Александра Ксенофонтова до сегодняшнего дня.

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