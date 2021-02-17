На Стачек пьяный хулиган разбил витрину в антикварном магазине

В Кировском районе Петербург сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого нарушителя. Он повредил имущество в антикварном магазине.

Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны, инцидент случился накануне, 16 февраля, в магазине на проспекте Стачек. Пьяный мужчина посетил заведение и из умышленных побуждений разбил стеклянную витрину, которая находится возле кассы.

В итоге, работники успели нажать тревожную кнопку. На место прибыли сотрудники Росгвардии для задержания нарушителя. Оказалось, что хулиган уже имеет две судимости, – за нарушение правил ПДД и за хранение наркотиков.

Петербуржца передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Тосно подвыпивший мужчина на почве ссоры столкнул сожительницу с лестницы. Отмечается, что нарушитель привлекался к уголовной ответственности более 10 раз.