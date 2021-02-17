Горсуд не нашел деформации моральных ценностей у супруги убитого рэпера Картрайта

Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление о продлении ареста Марине Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, горсуд решил исключить из текста постановления райсуда довод о деформации у Кохал моральных ценностей. В остальном постановление оставили без изменений.

В конце июля в квартире в Петербурге нашли расчлененное тело Александра Юшко. Марина Кохал заявила, что расчленила мужа, поскольку он умер от передозировки и не хотел бы, чтобы об этом узнали. По версии следствия, между парой произошел конфликт, в ходе которого Кохал неустановленным способом убила Картрайта, а затем решила спрятать следы. Кохал, находящаяся под стражей, вину все еще не признает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд продлил арест супруги рэпера Картрайта до конца февраля.