Наталия Путиловская возглавила Комитет по образованию Петербурга

Наталия Путиловская возглавила Комитет по образованию Петербурга
Новый глава комитета по образованию Наталия Путиловская. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Петербурге назначили председателя городского комитета по образованию. Ей стала Наталия Путиловская.

Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Смольного. Распоряжение о назначении чиновницы на должность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга председателя Комитета по образованию подписал губернатор Александр Беглов.

Путиловская приступила к исполнению новых обязанностей с сегодняшнего дня. Ранее она работала заместителем председателя этого ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что смешанный формат и ЕГЭ: какие вызовы ждут нового председателя комитета по образованию Путиловской. В ведомстве она уже работала девять лет назад, так что выдержит ли она проверку пандемией, во время которой комитет лишился двух руководителей, — вопрос.

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Комитет по образованию наталия путиловская новости СПб


 

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