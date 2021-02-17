Смешанный формат и ЕГЭ: вызовы для нового председателя комитета по образованию Путиловской

У петербургского комитета по образованию, который работал без председателя с лета прошлого года, наконец, появился глава. Этот пост заняла заместитель председателя Колпинского района Наталия Путиловская. В ведомстве она уже работала девять лет назад, так что выдержит ли она проверку пандемией, во время которой комитет лишился двух руководителей, — вопрос.

О новом председателе комитета по образованию стало известно в среду, 17 февраля. До этого она работала в администрации Колпинского района, где в качестве заместителя главы курировала культуру, образование и соцзащиту.

Отметим, что этот пост Путиловской прочили еще в 2012-м году – около десяти лет назад она была первым заместителем председателя комитета. Тогда, впрочем, должность отдали Жанне Воробьевой, а Путиловская отправилась в районную администрацию.

Петербургский комитет по образованию еще не оставил позади непростые дни пандемии, а потому вызовы, на которое не ответило предыдущее руководство, ждут и нового председателя.

Как писала Gazeta.SPb, Жанна Воробьева покинула комитет летом прошлого года после провальной организации дистанционного обучения в школах. Ведомство оказалось не готово к дистанционному обучению, на которое перевели школьников в прошлом году из-за пандемии. Многим школам самостоятельно поначалу пришлось искать платформы взаимодействия с учениками, а родителям – технику, чтобы их дети могли не прерывать учебу.

Ситуация осложнилась неразберихой с выдачей продуктовых наборов и нервотрепкой из-за ЕГЭ.

После того, как Воробьева ушла из комитета, руководство в руки в качестве врио взяла Ирина Асланян. Продержалась она недолго – до середины ноября прошлого года. На ее долю выпало разрешение сложностей с бесплатным питанием для учеников начальных классов, которое ввели с начала этого учебного года, а также организация Дня знаний в условиях пандемии и ввода смешанного обучения.

После Асланян временно ведомством руководил Александр Ксенофонтов.

Несмотря на то, что власти отмечают стабилизацию ситуации с коронавирусом в Петербурге, уже известно, что смешанный формат обучения будет действовать в школах до конца года. Так что проверка «дистанционкой» в какой-то степени предстоит и новому председателю. Еще в январе этого года вице-губернатор Ирина Потехина отмечала, что система по-прежнему остается несовершенной и ее недостатки продолжают отрабатывать.

В таких условиях предстоит организовать и выпускные экзамены для девятых и одиннадцатых классов. В прошлом году у родителей выпускников возникало немало вопросов о форме проведения экзаменов. Не самой простой, по всей видимости, ситуация будет и в этом году.