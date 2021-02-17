В Петербурге сожгли два центнера санкционного сыра и масла

Продукты в том числе ввозили из Финляндии. Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Продукты в том числе ввозили из Финляндии. Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Продукты конфисковали на рынке, так как у продавцов не было права торговать ими.

Сотрудники Россельхознадзора нагрянули с проверкой на рынок в Приморском районе, где обнаружили огромное количество санкционным продуктов. Им пришлось конфисковать более двух центнеров молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Известно, что специалисты изъяли 215 килограммов сыра и 8,5 килограмма масла, так как у продавцов не нашлось надлежащих документов. Все продукты были уничтожены.

Отмечается, что на рынке торговали продукцией из Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии и других стран. Масло в Россию незаконно ввезли из Финляндии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин допустил введение сертификатов на продукты для малоимущих.