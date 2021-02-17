В Петербурге нашлись две пропавшие школьницы

Девочек заметили в торговом центре.

В Санкт-Петербурге сегодня, 17 февраля, нашлись две пропавшие девочки восьми и девяти лет. Их заметил в торговом центре мужчина – его смутило, что дети блуждают по магазинам совсем одни, без присмотра взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

О пропаже школьниц стало известно от их родителей. Они рассказали, что девочки пошли погулять и после этого перестали выходить на связь. Полицейские немедленно приступили к поискам, которые увенчались успехом спустя несколько часов.

В скором времени их передадут родителям. Известно, что школьницы в порядке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина вернулся домой и загадочно пропал. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина вернулся домой и больше не покидал квартиру. Больше он не попадал в объективы камер.