Новый праздник День ЗОЖ может появиться в России

Новый праздник День ЗОЖ может появиться в России
День ЗОЖ предлагают праздновать 7 апреля. Фото: pixabay

В Общественной палате озвучили предложение учредить новый праздничный день — День здорового образа жизни.

Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести такой праздник и назначить его на 7 апреля, когда отмечается Всемирный день здоровья. Хамзаев направил письмо с такой инициативой главе Минздрава Михаилу Мурашко.

По словам общественного деятеля, президент России неоднократно говорил, что нужно сформировать здоровый образ жизни у россиян. Он считает, что ЗОЖ является частью национальной идеи в стране. Хамзаев добавил, что в новый праздник россияне могли бы заняться физкультурой и спортом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов предложил праздновать День силовика в Петербурге 12 марта.

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