Курьер показывал половые органы маленьким девочкам в Петербурге

В Кировском районе полиция задержала местного жителя по подозрению как минимум в двух преступлениях в отношении малолетних детей.

Как сообщает пресс-служба городского управления МВД, сотрудники уголовного розыска доставили в отдел 41-летнего мужчину из Красносельского района, который работает курьером в сети ресторанов. Его задержали по подозрению в преступлениях сексуального характера в отношении школьниц.

Стражи порядка выяснили, что 26 января у дома на Ленинском проспекте мужчина оголился перед 12-летней школьницей, проходившей мимо. А 11 февраля он показывал половые органы восьмилетней девочке на бульваре Новаторов.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый уже признался в содеянном.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать заявила в полицию, что ее 11-летняя дочь вела интимную переписку в WhatsApp.