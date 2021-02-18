Мать заявила в полицию, что ее 11-летняя дочь вела интимную переписку в WhatsApp

Неизвестный путем обмана переписывался с ее 11-летней дочерью в мессенджере WhatsApp. Фото: pixabay

Неизвестный путем обмана переписывался с ее 11-летней дочерью в мессенджере WhatsApp. Фото: pixabay

В Красносельском районе полицейские проверяют информацию, поступившую от местной жительницы. Женщина заявила, что неизвестный обменивался сообщениями сексуального характера с ее дочкой.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 17 февраля в полицию обратилась 34-летняя медсестра поликлиники, проживающая на улице Чекистов. Она сообщила правоохранителям, что в течение последнего месяца неизвестный путем обмана переписывался с ее 11-летней дочерью в мессенджере WhatsApp. Переписка носила интимный характер.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что учителя ОБЖ, подозреваемого в разврате школьниц, отправили под домашний арест. Речь идет о 61-летнем преподавателе, который мог совершать развратные действия в отношении девочки 2006 года рождения.