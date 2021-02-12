Учителя ОБЖ, подозреваемого в разврате школьниц, отправили под домашний арест

Мужчина проведет под арестом два месяца.

В Санкт-Петербурге учителю ОБЖ, которого подозревают в разврате школьниц, избрали меру пресечения. Его отправили под домашний арест до 10 апреля 2021 года. Такое решение принял Приморский район суд, о чем сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы сегодня, 12 февраля.

Речь идет о 61-летнем преподавателе, который мог совершать развратные действия в отношении девочки 2006 года рождения. В ходе допроса гражданин признал свою вину. Его задержали 11 февраля, процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге учитель ОБЖ, обвиняемый в совершении развратных действий, стал фигурантом еще одного уголовного дела. По версии следствия, мужчина во время проведения дополнительных занятий неоднократно совершал развратные действия в отношении двух школьниц.