В Петербурге учитель ОБЖ, обвиняемый в совершении развратных действий, стал фигурантом еще одного уголовного дела

В Петербурге расследуется уголовное дело в отношении учителя одного из учебных заведений, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

В отношении возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 135 УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство.

По версии следствия, мужчина во время проведения дополнительных занятий неоднократно совершал развратные действия в отношении двух школьниц.

Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что ранее следственный комитет заинтересовался данным случаем из-за сообщений граждан в социальных сетях. Жители города заподозрили учителя в домогательствах к своей ученице. Как полагает следствие, учитель во время дополнительных занятий несколько раз совершал развратные действия в отношении подростка. До этого, подобные кадры попали в сеть, где можно было увидеть, как учитель пристает к несовершеннолетней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге открыли дело против мужчины, изнасиловавшего свою дочь.