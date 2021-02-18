Пожар на заводе деревянных изделий в Ленобласти локализован

Пожар на заводе деревянных изделий в Ленобласти локализован
Спасатели потушили пожар. Фото: ГУ МЧС

Спасатели локализовали пожар на заводе деревянных изделий в городе Кировск Ленинградской области.

Возгорание случилось сегодня, 18 февраля, на Набережной улице. По данным регионального ГУ МЧС, огонь охватил 800 квадратных метров, с огнем боролись 25 спасателей, прибывших к месту ЧП на пяти спецмашинах.

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе сегодня ночью горели два сдовых дома. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и десять человек личного состава МЧС.

ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть пожар


 

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