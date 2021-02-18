Пропускные пункты «Брусничное» и «Торфяновка» на финской границе не будут работать по ночам

Финляндия вводит ограничения на контрольно-пропускных пунктах на границе с РФ. Фото: pixabay

Финляндия вводит ограничения на контрольно-пропускных пунктах на границе с РФ. Фото: pixabay

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге сообщило, что два пропускных пункта на российско-финской границе не будут работать в ночные часы.

Об этом в четверг сообщается на официальной странице генконсульства «ВКонтакте». речь идет о пропускных пунктам «Ваалимаа» (Торфяновка) и «Нуйямаа» (Брусничное). Они будут закрыты для пассажирского движения с 21:30 до 07:00. Исключение готовы сделать в необходимых и неотложных ситуациях.

Отмечается, что ограничения на границе вступают в силу с пятницы, 19 февраля. В генконсульстве добавили, что ограничения часов работы пропускных перевозок грузов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Финляндия ужесточила правила въезда из-за мутации Covid-19. Согласно нововведению, страна будет обязана подготовить и организовать обязательное тестирование на коронавирус для всех въезжающих.