Бывшего сотрудника штаба Навального нашли мертвым под Петербургом

Бывшего сотрудника штаба Навального нашли мертвым под Петербургом
Молодого человека нашли мертвым. Фото: скриншот "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер"

В Ленобласти нашли тело бывшего сотрудника петербургского отделения штаба Алексея Навального Дмитрия Мякшина. Он был объявлен пропавшим в конце января.

Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». Информация о погибшем Дмитрии Мякшине опубликована в официальной группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Родным и близким принесли соболезнования в комментариях к посту. Молодому человеку был 21 год.

Мякшин ушел из дома 28 января и не вернулся. Спустя неделю его мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Поиском молодого человека занимались правоохранители.

Добавим, что Мякшин состоял в штабе Навального до момента, пока не него не возбудили уголовное дело после митинга. Ему вменяли статью о насилии в отношении представителя власти. После этого он вструпил в «Молодую гвардию «Единой России»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ударивший полицейского «жемчужный прапорщик» получил условный срок.

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