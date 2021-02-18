Ударивший полицейского «жемчужный прапорщик» получил условный срок

Мужчину приговорили к 1.5 года условно с испытательным сроком 2 года. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Мужчину приговорили к 1.5 года условно с испытательным сроком 2 года. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Вадима Бойко ставшего известным как «жемчужный прапорщик». Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля. Мужчина вину признал и извинился перед потерпевшим. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, экс-полицейского приговорили к 1.5 года условно с испытательным сроком 2 года.

Напомним, по версии следствия, в сентябре прошлого года нетрезвый Бойко в дежурной части, куда его доставили за драку в закусочной на улице Косыгина, ударил помощника оперативного дежурного рукой по лицу. После этого на «жемчужного прапорщика» завели уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до суда Бойко находился под домашним арестом.