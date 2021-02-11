Суд в Петербурге зарегистрировал дело «жемчужного» прапорщика

Красногвардейский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего полицейского Вадима Бойко, известного как «жемчужный» прапорщик.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Бойко обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Все произошло 18 сентября 2020 года в помещении дежурной части 13 отдела полиции в Красногвардейском районе. Обвинение полагает, что Бойко, будучи в нетрезвом состоянии, ударил кулаком помощника оперативного дежурного, оставив кровоподтек на его лице.

В настоящее время Бойко находится под домашним арестом.

Добавим, что бывший прапорщик получил прозвище «жемчужный» за аналогичный браслет на руке. Он приобрел «популярность» после случая, который произошел в июле 2019 года при разгоне митинга у Гостиного двора. Тогда Бойко с криком «Хорьки, кому еще?» набросился с дубинкой на мирно стоявшего мужчину.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в сентябре «жемчужного прапорщика» в Петербурге поместили под домашний арест.