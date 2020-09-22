«Жемчужного прапорщика» в Петербурге поместили под домашний арест

&#171;Жемчужного прапорщика&#187; в Петербурге поместили под домашний арест
Обвинения экс-прапорщику предъявили практически сразу после задержания, 20 сентября. Фото: pixabay.com

Во вторник, 22 сентября, Красногвардейский районный суд постановил отправить под домашний арест экс-сотрудника МВД Вадима Бойко, известного как «жемчужный прапорщик», до 17 ноября текущего года.

Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Нарушителя правопорядка обвиняют в применении насилия по отношению к представителю власти (ч.1 ст.318 УК РФ). Он проведет в квартире полтора месяца, пока рассмотрение дела судом не будет завершено.

Напомним, что 45-летний экс-прапорщик, получивший прозвище «жемчужный» за аналогичный браслет на руке, был задержан в ночь на 20 сентября за драку с сотрудником правоохранительных органов: Бойко напал на оперативного дежурного и ударил его по лицу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности скандального инцидента, а также рассказывала о личности экс-полицейского.

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