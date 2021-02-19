Врач перечислил заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти

Врач перечислил заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти. Фото: Pixabay

Директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин рассказал, симптомами каких заболеваний может быть забывчивость.

Он отметил, что к ухудшению памяти у людей в возрасте могут привести такие заболевания, как нарушение кровообращения в мозге, сосудистые нарушения на фоне повышенного артериального давления, черепно-мозговые травмы, проблемы с сердцем и сосудами, вследствие которых нарушается питание мозга, острые хронические заболевания — от диабета до болезни Альцгеймера, сообщают «АиФ».

Также он призвал обращать внимание на скачки температуры и беспричинную усталость. Они симптомы часто ошибочно связывают с перенесенным ковидом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что восстановить обоняние и вкус после перенесенного коронавируса поможет тренировка рецепторов резкими запахами. Об этом рассказал сенатор, врач Сергей Леонов. По его словам, восстановление после заболевания новым вирусом происходит у каждого человека индивидуально.

болезни забывчивость ухудшение памяти


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Рейнджерс» обыграл «Филадельфию» благодаря буллиту Панарина
Врач перечислил заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
В работе Facebook зафиксирован массовый сбой
Вирусолог Центра Гамалеи дал прогноз по коронавирусу весной
Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на игру против «Специи»
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 20 февраля
В Выборгском районе нашли снаряд времен ВОВ
Адвокат рассказал, кому достанется имущество Андрея Мягкова