Врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса

Восстановить обоняние и вкус после перенесенного коронавируса поможет тренировка рецепторов резкими запахами. Об этом рассказал сенатор, врач Сергей Леонов.

По его словам, восстановление после заболевания новым вирусом происходит у каждого человека индивидуально. Оно зависит от его физиологических особенностей и темпов восстановления нервной ткани.

Как сообщили «РИА Новости», врач отметил, что обоняние может не восстановиться. В таком случае необходимо тренировать органы восприятия резкими запахами. Для этого можно использовать духи или еду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у перенесших коронавирус пациентов обоняние, как правило, восстанавливается через полтора-два месяца.