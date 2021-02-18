Врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса

Врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса
Фото: pixabay

Восстановить обоняние и вкус после перенесенного коронавируса поможет тренировка рецепторов резкими запахами. Об этом рассказал сенатор, врач Сергей Леонов.

По его словам, восстановление после заболевания новым вирусом происходит у каждого человека индивидуально. Оно зависит от его физиологических особенностей и темпов восстановления нервной ткани.

Как сообщили «РИА Новости», врач отметил, что обоняние может не восстановиться. В таком случае необходимо тренировать органы восприятия резкими запахами. Для этого можно использовать духи или еду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у перенесших коронавирус пациентов обоняние, как правило, восстанавливается через полтора-два месяца.

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