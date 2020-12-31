Отоларинголог: обоняние при коронавирусе пропадает не у всех

Главный внештатный специалист-отоларинголог Минздрава России Николай Дайхес опроверг обязательную потерю обоняния и слуха при коронавирусной инфекции.

Специалист заявил, что ученые должны собрать больше информации для оценки влияния коронавируса на патологию лор-органов, а также для создания эффективных методов лечения, передает «Медвестник». Врач отметил, что сведения о развитии ковида, которые были у специалистов в начале пандемии, давно устарели и претерпели значительные изменения.

По словам Дайхеса, у перенесших коронавирус пациентов обоняние, как правило, восстанавливается через полтора-два месяца. Восстановление слуха занимает более длительное время.

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