Назван симптом коронавируса, характерный для молодежи

При первых подозрениях на коронавирус он посоветовал сразу обращаться ко врачу. Фото: pixabay

При первых подозрениях на коронавирус он посоветовал сразу обращаться ко врачу. Фото: pixabay

У молодых пациентов с коронавирусной инфекцией чаще всего наблюдаются желудочно-кишечные симптомы, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Врач отметил в беседе с НСН, что дети и подростки сталкиваются с желудочно-кишечными симптомами чаще, однако во многих случаях коронавирус принимают за пищевое отравление или просто как колики в животе. Помимо болей в животе, заболевших ковидом могут беспокоить неустройчивость стула, потеря аппетита и изжога.

Остальные симптомы COVID-19, по словам Болибока, могут встречаться и при других инфекциях. Поэтому, как отмечает специалист, необходимо смотреть на сочетание признаков.

При первых подозрениях на коронавирус он посоветовал сразу обращаться ко врачу, даже если симптомы появились в новогоднюю ночь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор Мясников ответил на «страшилки» о мутациях коронавируса.