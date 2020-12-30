Назван симптом коронавируса, характерный для молодежи

Назван симптом коронавируса, характерный для молодежи
При первых подозрениях на коронавирус он посоветовал сразу обращаться ко врачу. Фото: pixabay

У молодых пациентов с коронавирусной инфекцией чаще всего наблюдаются желудочно-кишечные симптомы, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Врач отметил в беседе с НСН, что дети и подростки сталкиваются с желудочно-кишечными симптомами чаще, однако во многих случаях коронавирус принимают за пищевое отравление или просто как колики в животе. Помимо болей в животе, заболевших ковидом могут беспокоить неустройчивость стула, потеря аппетита и изжога.

Остальные симптомы COVID-19, по словам Болибока, могут встречаться и при других инфекциях. Поэтому, как отмечает специалист, необходимо смотреть на сочетание признаков.

При первых подозрениях на коронавирус он посоветовал сразу обращаться ко врачу, даже если симптомы появились в новогоднюю ночь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор Мясников ответил на «страшилки» о мутациях коронавируса.

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