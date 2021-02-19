В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три человека

В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три человека
Три человека пострадали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В аварии в Хабаровском крае пострадали три человека – пассажира автобуса, двигавшегося по маршруту Хабаровск – Троицкое.

По предварительной информации, ДТП произошло на 86-м километре федеральной автодороги А-376 в районе села Елабуга. В аварию попал автобус, следовавший по маршруту Хабаровск — Троицкое. По предварительной информации, он съехал в кювет.

В автобусе находилось 16 человек и водитель, сообщает РИА «Новости». В результате ДТП пострадали три человека. Двух человек с легкими и средними травмами госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все случилось на перекрестке шоссе Революции и Среднеохтинского проспекта. Там автомобиль по непонятной причине выехал на встречную полосу, спровоцировав тем самым аварию.

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