После ДТП на шоссе Революции спасатели помогали выбраться водителю из машины

После ДТП на шоссе Революции спасатели помогали выбраться водителю из машины
В аварии мог кто-то пострадать, но соответствующая информация не поступала. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, все ли остались живы и есть ли люди, нуждающиеся в помощи врачей.

В Красногвардейском районе сегодня вечером, 18 февраля, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на перекрестке шоссе Революции и Среднеохтинского проспекта. Там автомобиль по непонятной причине выехал на встречную полосу, спровоцировав тем самым аварию. В результате автомобили получили серьезные повреждения, одного из водителей пришлось доставать из салона силами спасателями. Другой водителя, пишет очевидец, скрылся с места происшествия.

Непонятно, что стало причиной инцидента и насколько серьезны его последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «вишневая семерка» вылетела на тротуар без лобового стекла после ДТП на Богатырском.

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